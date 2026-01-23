Emma Stone to 37-letnia aktorka, która dała się poznać światowej publiczności między innymi dzięki głównym rolom w "La La Land", "Biedne istoty" i "Cruella". Wzięła też udział w kinowych hitach takich jak "Niesamowity Spiederman", "Faworyta", "Wojna płci" i "Służące". Nie pierwszy raz została wyróżniona przez Amerykańską Akademię Filmową, choć dopiero w tym roku - zdobywając kolejną nominację - ustanowiła historyczny rekord.

Emma Stone przebiła oscarowy rekord Meryl Streep

22 stycznia 2026 roku Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła coroczną listę nominowanych do Oscara. Zestawienie błyskawicznie obiegło światowe media, budząc jednocześnie wiele emocji. Nominacje szczególnie entuzjastycznie zostały przyjęte również w Polsce, ponieważ na liście wyróżnionych znalazła się Polka Marta Turzańska. Artystka została zauważona przez Akademię ze względu na swoją pracę włożoną w film "Grzesznicy", który zdobył rekordowe w całej historii aż 16 nominacji.

Nowy rekord ustanowiła też w tym roku Emma Stone, stając się najmłodsza kobietą w historii Oscarów, która otrzymała siedem nominacji. Aktorka w wieku 37 lat przebiła tym samym Meryl Streep, która taką liczbą oscarowych nominacji mogła pochwalić się w wieku 38 lat.

Dzięki najnowszemu zestawieniu Akademii Emma Stone ustanowiła też kolejny historyczny wynik. W tym roku została nominowana nie tylko za główną rolę w "Bogonii", lecz także jako producentka filmu, w którym zagrała. Wcześniej podobna sytuacja rozegrała się przy okazji filmu "Biedne istoty", dzięki któremu 37-latka zdobyła nominację zarówno jako aktorka, jak i filmowa producentka. Otrzymując takie podwójne wyróżnienie, przebiła aktorkę Frences McDormand, która taką konfigurację nominacji otrzymała wyłącznie jednokrotnie za film "Nomandland".

Fani bronią Meryl Streep

Światowi fani Oscarów debatują o zmianach na oscarowym szczycie, choć zauważają też ważną różnicę między nominacjami Emmy Stone a tymi, którymi wyróżniona została Meryl Streep. Zaznaczają, że Meryl zdobyła wszystkie swoje pierwsze 7 nominacji za aktorstwo, z kolei dwie z 7 nominacji Emmy Stone zostały jej przyznane za rolę producencką. Nie ulega też żadnym wątpliwościom, że Streep wciąż pozostaje legendą z rekordowymi 21 nominacjami zdobytymi wyłącznie za aktorstwo.

