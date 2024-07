Podczas, gdy wszyscy czekają na pojawienie się na świecie pierwszego dziecka Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego, sportowi dziennikarze dyskutują o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz gra obecnie w klubie Bayern Monachium, z którym ma podpisany kontrakt do 2021 roku, ale ostatnio dużo plotkowano na temat jego przejścia do Realu Madryt.

Robert Lewandowski zamieszka z żoną i dzieckiem w Madrycie?

Po meczu Bayern-Real do zmiany klubu namawiał Roberta sam Cristiano Ronaldo, który od lat gra dla "Królewskich". Lewandowski rozmawiał też z prezesem Realu, który pytał o jego niedawną kontuzję oraz poród Ani. Robert nie skomentował plotek o jego ewentualnym transferze do Madrytu, ale jego menadżer Cezary Kucharski stwierdził, że namawia każdego piłkarza do gry w hiszpańskiej lidze, więc można założyć, że i swojego podopiecznego będzie do tego przekonywał. Pojawiają się jednak głosy, że Robert, jak i Ania dobrze czują się w Niemczech, dlatego piłkarz nie będzie raczej zmieniał klubu. Co na temat ewentualnego transferu "Lewego" do Realu sądzi Maciej Szczęsny, były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski? Zobaczcie wywiad z ojcem Wojtka Szczęsnego!

Robert i Ania zamieszkają w Madrycie?

