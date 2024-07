Robert Lewandowski przejdzie do Realu Madryt i zamieszka w Hiszpanii wraz z Anią i dzieckiem? Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że po meczu Real Madryt-Bayern Monachium, sam Cristiano Ronaldo namawiał Roberta Lewandowskiego do zmiany klubu, a do tego piłkarz rozmawiał też z prezesem "Królewskich", który pytał go m.in. o to, kiedy rodzi jego żona :). Czy Robert zdecyduje się wkrótce zmienić klub?

Robert Lewandowski z Anią i dzieckiem przeprowadzi się do Madrytu?

Jedną z osób, która może namawiać Roberta do zmiany klubu jest jego menadżer Cezary Kucharski, który w jednym z wywiadów powiedział, że Hiszpania to najlepsze miejsce dla piłkarza. Czy taki scenariusz jest możliwy? Niedawno Robert przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2021 roku i został najlepiej zarabiającym piłkarzem Bundesligi. Jednak taki transfer do "Królewskich" jest zawsze możliwy, choć są osoby, które twierdzą, że Lewandowskiemu wcale nie spieszy się z przeprowadzką do Hiszpanii. Dlaczego?

Robert jest w grze o koronę króla strzelców i tego trzeba mu życzyć. Realu Madryt na razie chyba nie. On dobrze czuje się w Niemczech, nie tylko zresztą on ale i cała jego rodzina. Przedłużył ostatnio kontrakt, z Bayernem myślę, że tam zostanie – powiedział w sport.pl były reprezentant Polski Jacek Krzynówek.

Co o tym myślicie? Mówi się, że po tym jak Bayern Monachium odpadł z Ligi Mistrzów i przegrał walkę o Puchar Niemiec, klub będzie potrzebował wielu zmian. Czy Robert Lewandowski zdecyduje się opuścić swój klub i i przejdzie do "Królewskich", żeby z Realem walczyć o najważniejsze trofea?

Robert Lewandowski przejdzie do Realu Madryt?

Namawiał go do tego sam Cristiano Ronaldo

Ania zamieszka z mężem i dzieckiem w Hiszpanii?