Maciej Rybus zostanie ojcem po raz drugi! Zdradził płeć dziecka!

Maciej Rybus i Lana Rybus spodziewają się drugiego dziecka! Dumny przyszły ojciec zdradził czy spodziewa się kolejnego synka czy może córeczki oraz kiedy maleństwo pojawi się na świecie! Zobaczcie, w jaki sposób podzielił się radosną nowiną.

Maciej Rybus i Lana Rybus są małżeństwem już od dwóch lat. Są także dumnymi rodzicami małego Roberta który niedawno świętował swoje drugie urodzinki. Okazuje się, że lada moment będzie kolejny powód do świętowania, ponieważ rodzina się powiększa!

Maciej Rybus podzielił się właśnie cudowną wiadomością, że po raz drugi zostanie tatą! Szczęśliwi rodzice powitają na świecie swojego drugiego synka już w lutym!

Niedawno świętowaliśmy w rodzinnym gronie drugie urodziny syna. A co do syna, to w lutym przyszłego roku Robert będzie miał świetne towarzystwo, czyli... brata! - powiedział w rozmowie z Faktem.