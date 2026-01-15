Maciej Pela, znany tancerz i choreograf, po raz kolejny zabrał głos w sprawie swojego rozwodu z Agnieszką Kaczorowską. To nie wszystko, ujawnił też coś na temat przyszłości jego córek... Artysta na początku stycznia pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedział o przyczynach rozstania i swoim obecnym stanie psychicznym. Jak wyznał, długo zmagał się z trudnymi emocjami, a okres po rozstaniu wymagał od niego dużej siły psychicznej. Teraz ponownie zabrał głos i zdradził, jak spędzi ferie z córkami!

Maciej Pela mówi wprost, że był tatą na pełny etat

Maciej Pela od czasu rozstania z Agnieszką Kaczorowską wielokrotnie podkreślał, że przez długi czas pełnił rolę pełnoetatowego ojca. W związku z tym zrezygnował z własnych planów zawodowych. Po rozstaniu nie ukrywał, że było mu trudno, ale zawalczył o siebie i znów jest w formie z mnóstwem planów na przyszłość.

Miałem trudniejszy moment, który rozumie bardzo dużo mam. Moment, kiedy mają swoją ścieżkę kariery, a nagle okazuje się, że druga strona zostaje w pracy, a one zostają w domu z dziećmi. Byłem wtedy w takiej odwróconej stereotypowo roli i zaczęło mnie to psychicznie dojeżdżać. - powiedział w 'Pytaniu na śniadanie'

Tancerz zaznaczył, że decyzje, które podejmowali z Agnieszką Kaczorowską, były wspólne, ale ich konsekwencje mocno odbiły się na jego dobrostanie psychicznym. Teraz Maciej Pela wrócił już do tańca, nadal spełnia się jako tata i nie ukrywa, że buduje siebie na nowo:

Zacząłem budować siebie na nowo, bazując na nowych możliwościach, które zostały uśpione na jakiś czas.

Maciej Pela o planach na ferie z córkami

Przed tancerzem kolejny intensywny czas. Maciej Pela zdecydował się spędzić ferie zimowe w Warszawie. W rozmowie z portalem Plotek zdradził, że najbliższe tygodnie poświęci zarówno pracy, jak i rodzinie.

Każdą wolną chwilę będziemy razem - uważam, że można kreatywnie spędzić czas w mieście, na sankach, zjeżdżając z górki na Ursynowie czy zwyczajnie lepiąc bałwana. Nie muszą być to narty czy palmy - choć oczywiście taki wypoczynek jest również wspaniały powiedział Maciej Pela dla Plotka

Maciej Pela planuje też intensywną pracę z formacjami tanecznymi, które przygotowują się do zawodów na wiosnę. Wygląda na to, że na sali treningowej też spędzi sporo czasu:

Jako szkoleniowiec pomagam w treningach formacji, pracuję nad ich techniką, więc muszę być na miejscu. Plany wyjazdowe odkładam na wakacje dodał tancerz

