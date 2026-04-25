Małżeństwo Maćka Peli i Agnieszki Kaczorowskiej niespodziewanie zakończyło się jesienią 2024 roku, tuż po tym, jak tancerka wróciła z nagrań do "Królowej przetrwania". Wokół tematu narosło mnóstwo niejasności, choć najgłośniej mówiono o rzekomym romansie Kaczorowskiej z osobą z produkcji. Sam Pela wielokrotnie poruszał temat rozstania z wywiadach, nie ukrywając, że cała sytuacja mocno się na nim odbiła. Teraz znów do tego wrócił. Co zdradził?

Maciej Pela uważa rozwód z Agnieszką Kaczorowską za porażkę?

Tancerz udzielił bardzo osobistego wywiadu Kozaczkowi, w którym pierwszy raz od naprawdę długiego czasu wrócił do tematu rozpadu swojego małżeństwa. Jak podkreśla, nie traktuje rozwodu w kategoriach porażki. Nie ukrywa, że inaczej patrzyłby na sytuację, gdyby jego zachowanie miało prowadzić do destrukcji. W tym przypadku mówi jednak o odpowiedzialności rozłożonej szerzej.

Tancerz akcentuje, że w praktyce najczęściej nie ma jednej, prostej winy. Według niego, jeśli po obu stronach nie pojawiłyby się błędy, do rozwodu prawdopodobnie w ogóle by nie doszło.

Nie. Nie traktuję tego jako porażki. Traktowałbym, gdybym swoim czynem, zachowaniem, doprowadził do destrukcji. Wina jest zawsze po dwóch stronach, okej? W wielu przypadkach (tak jest). W Stanach jest stopniowanie winy, u nas jeśli jest proporcja (...) to i tak wina będzie po jednej stronie lub obopólnie. Dążę do tego, że wina jest zawsze po obu stronach, bo inaczej prawdopodobnie do rozwodu by nie doszło

Pela nie ucieka też od autorefleksji. Wprost przyznaje, że wie, jakie rzeczy jako partner powinien poprawić. Opowiada o drobnych zachowaniach, które z pozoru nie wyglądają groźnie, ale potrafią kumulować napięcie.

Wiem, które rzeczy - będąc partnerem - powinienem poprawić. Mówię o swoim zachowaniu... to są drobiazgi, ale doskonale sama wiesz, że niektóre rzeczy narastają, nie są rozwiązywane

Pela wraca do tematu rzekomego romansu Kaczorowskiej

W rozmowie z Kozaczkiem pojawił się też wątek medialnych doniesień o rzekomej relacji Agnieszki Kaczorowskiej z dźwiękowcem na planie "Królowej przetrwania". Choć swego czasu Pela otwarcie mówił o tym, że czół się zraniony przez żonę, dziś odcina się od tego grubą kreską.

To już nie jest moja sprawa, co kto z kim robi i robił

Jak wiadomo, od wielu miesięcy Agnieszka Kaczorowska jest związana z aktorem, Marcinem Rogacewiczem, z którym obecnie podróżuje po Polsce z wspólnym spektaklem "Siedem". Pela z kolei jak dotąd nie wdał się w poważną relację. W rozmowie z Kozaczkiem przyznał, że jest to jego świadoma decyzja:

To, że nie wszedłem szybko w długotrwałą relację, jest też wynikiem pracy nad sobą. Jeśli będę chciał się zadeklarować danej osobie na stałe, to będę musiał mieć przepracowane schematy i zachowania, które były moją winą. Dlatego teraz nad tym pracuję, będąc sam

Jednocześnie podkreśla, że pozostaje otwarty na miłość.

