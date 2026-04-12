Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską życie Maćka Peli wywróciło się do góry nogami. Choć jego ex żona zdążyła już pochwalić się nowym partnerem, on niewiele mówi o swoim życiu uczuciowym. Czy mimo to chciałby na nowo zbudować swoje rodzinne życie?

Maciej Pela założy jeszcze rodzinę?

W serii odpowiedzi na InstaStories Pela nie uciekał od tematów, które od tygodni rozpalają dyskusje wśród obserwatorów. Wystarczyło jedno pytanie o to, czy jeszcze wierzy w „zakładanie rodziny”, by uciął rozważania po swojemu: zamiast długich wyjaśnień pokazał kadr z córkami i dopisał krótko:

Mam rodzinę

Ten gest wybrzmiał szczególnie mocno w kontekście ostatnich miesięcy. Po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską tancerz podkreśla, że skupia się na pracy i opiece nad dziećmi. Jak podkreślił, choć rozstali się w nienajlepszych stosunkach, udaje im się bez zbędnych kłopotów dzielić kwestiami rodzicielskimi.

Co łączy Maćka Pelę i Edytę Folwarską?

W tym samym Q&A pojawiło się pytanie o Edytę Folwarską, z którą Pela bywa łączony przez część odbiorców. Powód jest prosty: w sieci pojawiały się wspólne treści, a to zwykle uruchamia lawinę domysłów. Tancerz zareagował jednak stanowczo i bez napinki - wyjaśnił, że łączy ich relacja koleżeńska i że samo to, iż dwoje ludzi pokazuje się razem w mediach społecznościowych, nie musi oznaczać romansu.

Kochani, serio, można się z kimś po prostu kolegować. Gdyby było inaczej, to nie ściemniałbym wam tak perfidnie

Sama Edyta Folwarska zdradziła w rozmowie z naszą reporterką:

Z Maćkiem poznaliśmy się już dawno i to przez nasze dzieci, bo nasze dzieci brały udział we wspólnym evencie dziecięcym. Robiliśmy pierniczki w grudniu i mój Tadzio dał córeczkom (Macieja Peli przyp. red.) taki lukier w pisaku i jakoś tak żeśmy się zgadali i polubili, nasze dzieci się polubiły. Ludzie sobie wymyślają niestworzone historie, których nie ma. Tutaj nie ma romansu. Po prostu się lubimy, ale co o Maćku mogę powiedzieć, to że jest fajnym facetem, gentlemanem, jest mało takich mężczyzn jak on, bo to jest facet z klasą. I co najważniejsze, pięknie zajmuje się dziećmi

Maciej Pela odpowiada na pytania fanów