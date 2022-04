Zaskakujące doniesienia internautów! W sieci pojawiły się wpisy fanów programu "Rolnik szuka żony", którzy poinformowali, jak potoczyły się dalsze losy Macieja z "Rolnik szuka żony". Którą kandydatkę wybrał rolnik i czy wciąż tworzą szczęśliwy związek? Takiego finału nie spodziewał się chyba nikt! Sprawdźcie, co donoszą internauci! Z kim spotyka się Maciej z "Rolnik szuka żony"? Już w najbliższą niedzielę, 22 listopada zobaczymy kolejną odsłonę programu "Rolnik szuka żony" w której rolnicy zdecydują z kim chcą spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Kogo wybierze Maciej? Tego dowiemy się za kilka dni, ale internauci, którzy widzieli już zwiastun nowego odcinka podejrzewają, że kobieta z którą rolnik stoi na polu to Ilona! Czy to oznacza, że dziś Maciej jest szczęśliwy u boku swojej kandydatki, którą poznał w programie Telewizyjnej Jedynki? Nie uwierzycie, co donoszą fani! - Czyli Maciej wybierze Ilonkę, bo na polu razem są😊 i Marta z Pawłem będzie - jedna z internautek skomentowała zwiastun programu. - Z przecieków na obecną chwilę wybierze Ilonkę, ale chleba z tego nie będzie... na dzień dzisiejszy Maciej jest z prezenterka tv... i tak się sama zastanawiam czy ta dżaga... bo z wyglądu naprawdę lala... gania mu że straszakiem na szpaki pomiędzy drzewami - na Facebooku odpowiedziała jej inna fanka. - Teraz okazuje się, że Maciej jest z prezenterką TVP Białystok, Izą 😂- donoszą również internauci na Instagramie. Co o tym sądzicie? Sam Maciej na swoim profilu na Instagramie już kilka tygodni temu odpowiadając na komentarze internautów przyznał, że nie może zdradzić zakończenia programu. - znalazł Pan tę jedyną ?😄 - zapytała jedna z internautek. - Proszę oglądać kolejne...