Maciej Orłoś czule obejmuje Paulinę Koziejowską na premierze filmu. Ale oni się kochają

Związek Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej wzbudził sporo kontrowersji. To wszystko za sprawą dużej różnicy wieku, ponieważ dzieli ich aż 22 lata. Dziennikarz i jego młodsza ukochana udzielili właśnie pierwszego wspólnego wywiadu. Poruszyli m. in. temat swojej różnicy wieku: Mamy za dużo różnych rzeczy do zrobienia w życiu, różnych spraw, różnych zajęć, żeby tak naprawdę się tym przejmować i analizować, co inni mówią na nasz temat - powiedzieli w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". Zobaczcie, co jeszcze zdradzili na temat swojej miłości. Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska w pierwszym wspólnym wywiadzie Maciej Orłoś zakończył swoje 26-letnie małżeństwo, a niedługo później okazało się, że znalazł nową miłość. Jego wybranką jest o 23 lata młodsza dziennikarka Paulina Koziejowska. Początkowo Paulina Koziejowska komentując docinki o związku , nie ukrywała, że się przejmuje. W ostatnim czasie widocznie wszystko się zmieniło. Dziennikarka i jej ukochany postanowili skupić się tylko na swoim szczęściu i nie przejmować tym, co na ich temat piszą w sieci. Zdarza im się również osobiście żartować na temat swojej różnicy wieku, jak w dniu urodzin Pauliny Koziejowskiej, gdy Marcin Orłoś napisał: "40-tka to już zaawansowany wiek, ale nic się nie martw, i tak niektórzy myślą, że jestem Twoim dziadkiem😉❤️". Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś udzielili pierwszego wspólnego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym poruszyli m. in. kwestię różnicy wieku: To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze co jest w naszych głowach. Na co dzień to nie myślę o tym w kategoriach różnicy wieku - wyznał Maciej Orłoś. Zobacz także: Maciej Orłoś w czułych objęciach z młodszą o 22 lata ukochaną! Nie mogli się od siebie oderwać Dokładnie takie...