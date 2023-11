1 z 8

Maciej Musiał ma dopiero 23 lata i do tej pory nie myślał o ustatkowaniu się. Młody aktor z "Rodzinki.pl" zdecydowanie chroni swoje życie prywatne, choć do tej pory łączono go z wieloma pięknymi kobietami, m..in. Olgą Kalicką, Kasią Sawczuk, Agnieszką Więdłochą, a nawet... córką pary prezydenckiej, Kingą Dudą! Maciej Musiał twierdził jednak w wywiadach, że nie spieszy mu się do trwałej relacji.

- Na to wszystko mam jeszcze czas. Najbardziej zyskałem w oczach ojca, gdy przyprowadziłem fajną dziewczynę do domu. Klepał mnie wtedy po ramieniu i mówił: dobra robota! - mówił Maciej.

Od jakiegoś czasu jednak coraz częściej można podziwiać u jego boku piękną modelkę, Natalię Uliasz. Co o niej wiadomo, jak wygląda? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii!

