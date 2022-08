Antoni Królikowski już nie ukrywa z kim jest na wakacjach! To debiut partnerki aktora?

Małgorzata Ostrowska- Królikowska jest zachwycona nową dziewczyną swojego syna! Kilka miesięcy temu Antoni Królikowski zakończył związek z Kasią Sawczuk. Po ich rozstaniu młody aktor zaczął pokazywać się w towarzystwie Julii Wieniawy . I chociaż para do tej pory oficjalnie nie potwierdziła, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń, to w sieci coraz częściej pokazują romantyczne zdjęcia tylko we dwoje. Teraz plotki o ich związku potwierdziła mama Antka Królikowskiego! Zobacz też: Antek Królikowski wreszcie uśmiechnięty! Jego nowy filmik to komentarz do rozstania z Kasią Sawczuk? WIDEO​ Mama Antka Królikowskiego zachwycona Julią Wieniawą Okazuje się, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska bardzo polubiła nową partnerkę swojego syna. Gwiazda serialu "Klan" w rozmowie z Faktem przyznała, że Julia jest najfajniejszą dziewczyną z jaką do tej pory spotykał się Antek Królikowski! Oczywiście poznałam Julkę jakiś czas temu. Wpadają czasami do nas na obiady, to bardzo miła dziewczyna. Myślę, że mogę powiedzieć, że to moja ulubiona partnerka Antka - przyznała aktorka. Jesteście zaskoczeni taką oceną Małgorzaty Ostrowskiej - Królikowskiej? Waszym zdaniem Julia Wieniawa i Antek Królikowski tworzą fajną parę? Zobacz także: WSZYSTKIE ROMANSE Antka Królikowskiego. Z kim spotykał się młody aktor? Pamiętacie? ZDJĘCIA Więcej: Kasia Sawczuk rozstała się z Antkiem Królikowskim dla innego aktora? Wiemy, kto to!​ Małgorzata Ostrowska- Królikowska skomentowała nowy związek swojego syna. Mama aktora jest zachwycona Julią Wieniawą.