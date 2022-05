Maciej Kurzajewski stanowczo o relacji z byłą żoną! Pokazał oświadczenie Pauliny Smaszcz

Paulina Smaszcz opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z byłym mężem. Czyżby byli małżonkowie wrócili do siebie? Musicie zobaczyć ich fotkę z plaży - razem oglądali zachód słońca nad morzem! Zdjęcie i wpis opublikowane przez Paulinę Smaszcz wywołały ogromne emocje wśród internautów. Sprawdźcie sami, co napisała była żona Macieja Kurzajewskiego! Paulina Smaszcz z byłym mężem nad morzem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. Niestety, w październiku 2019 roku magazyn "Party" jako pierwszy poinformował, że kilka miesięcy wcześniej para podjęła decyzję o rozstaniu. Na początku br. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski spotkali się w sądzie, ale nawet po rozwodzie okazało się, że wciąż utrzymują ze sobą kontakt i mają dobre relacje. Ostatnio okazało się, że Paulina Smaszcz znów jest zakochana. Dziennikarka pokazała zdjęcie z nowym partnerem, a w rozmowie z "Fleszem" przyznała, że znalazła szczęście u boku Rafała Krauze. Kocham i jestem kochana, a miłość chyba każdej kobiecie dodaje skrzydeł – mówiła Paulina Smaszcz. Teraz Paulina Smaszcz opublikowała w sieci zdjęcie z były mężem i wywołała spore zaskoczenie wśród internautów! To @maciejkurzajewski patrzy tak na mnie, gdy nad morzem zachodzi słońce🧨 #kobietapetardarodzina #kobietapetardawyruszanawakacje #kobietapetardalovuje❤️- napisała na Instagramie. Jak na wspólne zdjęcie byłej pary zareagowali internauci? - To Państwo znów razem 🔥❤️❤️❤️ #wow??? - Świetne jest to, że można się rozwieźć a mimo to się dogadywać i być przyjaciółmi.Rozwód nie musi oznaczać skakania do gardeł.. to jest w tym wszystkim super. 💜 - czy znów jesteście razem? - To...