Katarzyna Chopek w mediach społecznościowych nie komentuje swojego rozstania z Marcinem Hakielem poza oficjalnym oświadczeniem w tej sprawie. Gwiazda "Pytania na śniadanie" błyskawicznie wróciła do swoich aktywności i publikuje na Instagramie kolejne zdjęcia stylizacji, zachwycając szczupłą sylwetką i promiennym uśmiechem. To właśnie na piękny uśmiech aktorki zwrócili uwagę jej fani, którzy piszą wprost, że "rostanie służy" aktorce. Pojawiły się też nawiązania do rzekomej relacji z Maciejem Kurzajewskim, o której od jakiegoś czasu rozpisują się media... Katarzyna Cichopek publikuje kolejne zdjęcia, a internauci piszą wprost, że wygląda na szczęśliwą Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było szokiem nie tylko dla fanów aktorki, ale również dla znajomych pary, w końcu uchodzili za idealne małżeństwo. Tymczasem, jak informuje se.pl Katarzyna Chopek i Marcin Hakiel doszli już do porozumienia w sprawie podziału majątku i opieki nad dziećmi, a rozwód ma zostać orzeczony na jednej rozprawie. Marcin Hakiel nie ukrywa, że ostatni czas nie jest dla niego łatwy , a z kolei Katarzyna Cichopek promienieje na kolejnych zdjęciach, a podczas gali rozdania Wiktorów 2021 doskonale bawiła się w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego , z którym wspólnie prowadzi "Pytanie na śniadanie" . Dziennikarz został zapytany nawet przez "Super Express" czy coś ich łączy, ale wymownym komentarzem zakończył temat. Internauci, patrząc na kolejne zdjęcia uśmiechniętej Katarzyny Cichopek piszą wprost, że rozstanie najwyraźniej jej służy, a inni dodają, że może chodzić o nową miłość... - Widze Kasia ze rozstanie służy,pełnia szczęścia😟 - Szybciej nowa miłość.... Zobacz także: Katarzyna Cichopek...