Po tym, jak na antenie TVP Maciej Kurzajewski zareklamował program Polsatu, został zawieszony w obowiązkach gospodarza „Świat się kręci" i odsunięty od prowadzenia serwisów sportowych w TVP Sport. I choć oficjalnie władze Telewizji Polskiej wysłały dziennikarza na razie tylko na przymusowy trzymiesięczny urlop, to mówi się, że dni Kurzajewskiego w tej stacji są policzone. Czyżby to był koniec kariery telewizyjnej Macieja? Jak dowiedział się „Flesz", Komisja Etyki TVP nie zamierza puścić płazem tak nieprofesjonalnego zachowania. Jeśli wierzyć korytarzowym plotkom, w grudniu Kurzajewski najprawdopodobniej zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Paulina Smaszcz-Kurzajewska wspiera męża Z drugiej strony Maciej jest ulubieńcem dużej części publiczności, istnieje więc cień szansy, że „grzechy" zostaną mu darowane, a on sam zachowa dziennikarską posadę, tyle że… z dużo niższym honorarium! Po stronie Macieja stanęli przyjaciele i rodzina, z ukochaną żoną Pauliną Smaszcz-Kurzajewską na czele. - Maciek zawsze ma nasze wsparcie, zrozumienie i miłość. Niezależnie od tego, co się wydarzy, jesteśmy razem z nim. W jedności siła – powiedziała „Fleszowi" Paulina Smaszcz-Kurzajewska, która ma teraz zdecydowanie lepszy zawodowo okres niż jej mąż. Paulina realizuje jednocześnie kilka nowych projektów. Czy teraz to ona stanie się głową i… jedynym żywicielem rodziny? I dlaczego Kurzajewscy chcą wyjechać na dłużej do USA?