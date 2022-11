A jednak! Paulina Chylewska po 21 latach pożegnała się z Telewizją Publiczną. O tym, że gwiazda prawdopodobnie odejdzie z TVP plotkowano od kilku miesięcy, kiedy to Chylewska zdecydowała się wystąpić w programie "Taniec z Gwiazdami". Już w kwietniu jeden z tabloidów donosił, że Paulina Chylewska dostała propozycję współpracy od Polsatu. "Fakt" informował wówczas, że dziennikarka ma szansę poprowadzić wiadomości sportowe w konkurencyjnej stacji. Teraz okazuje się, że Chylewska rzeczywiście rozstaje się z TVP! Zobacz: Robert Janowski ostro komentuje zamieszanie wokół programu "Jaka to melodia?"! "Nie podpiszę się pod prowizorką" Co dalej z karierą Pauliny Chylewskiej? Informacje o zakończeniu współpracy z Pauliną Chylewską potwierdzili przedstawiciele TVP. Na oficjalnym profilu stacji na Facebooku pojawiło się oświadczenie, w którym koledzy i koleżanki żegnają się z dziennikarką. Paulino, dziękujemy! :) 21 lat – to szmat czasu! W Telewizji Polskiej stawiała pierwsze kroki, to tu Jej kariera dziennikarska nabrała rozpędu. Lubiana przez widzów, koleżanki i kolegów oraz szefów - Paulina Chylewska rozpoczyna nowy etap w swoim życiu zawodowym. Pamiętamy Paulinę z „Roweru Błażeja”, serwisów sportowych, budziła nas rano z programami „Kawa, czy herbata?” i „Dzień Dobry Polsko”. Sprawdzała naszą wiedzę w Wielkich Testach. Spotykaliśmy się z Nią podczas różnych wydarzeń muzycznych, kulturalnych. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna i pełna charyzmy. Paulino – życzymy ogromnych sukcesów w dalszej karierze! Koleżanki, Koledzy, Szefowie z TVP. Co dalej z karierą Pauliny Chylewskiej ? Według naszych informacji już od lipca dziennikarka rozpocznie pracę w sportowej redakcji Polsatu! Zobacz także: Robert Janowski odszedł czy nie odszedł z programu? „Jesteśmy zdezorientowani”, mówi jego menadżerka...