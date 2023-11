Ostatnio na temat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego krąży wiele plotek. Spekulacje dotyczą nie tylko ich dalszej kariery w Telewizji Polskiej, która po wyborach parlamentarnych najprawdopodobniej przejdzie gruntowne zmiany, ale również ich życia osobistego. Do mediów docierają doniesienia o rosnącym kryzysie. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia prowadzącego "Pytanie na śniadanie" i pewnej młodszej dziennikarki. W komentarzach natychmiast rozpętała się burza.

Maciej Kurzajewski w duecie z Sylwią Dekiert. Co z Kasią Cichopek?

Doniesienia o kryzysie power couple TVP się nasilają. Niedawno w mediach wybuchła nawet szokująca dyskusja o tym, czy Katarzyna Cichopek zostawi Macieja Kurzajewskiego przed świętami. Teraz atmosferę wokół pary prowadzących "Pytanie na śniadanie" podgrzała sesja prezentera z młodszą dziennikarką. Mowa o Sylwii Dekiert.

Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski Instagram/@sylwiadekiert

Ostatnie podciągnięcie getrów przed strzałem w okienko — napisała na Instagramie Sylwia Dekiert.

Dziennikarka i Maciej Kurzajewski pochwalili się sesją w strojach do piłki nożnej w ramach akcji. Widać, że para z TVP świetnie się bawiła w trakcie robienia zdjęć. Internauci zaczęli sugerować, że Sylwia Dekiert może zastąpić Katarzynę Cichopek. Zwłaszcza że w Telewizji Polskiej szykują się zmiany.

Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski Instagram/@sylwiadekiert

Uwaga, aby Cichopek nie zastąpić.

Ciekawe, czy w TVP zrobią czystki.

Najładniejsza piłkarka świata.

Weźcie Sylwię do reprezentacji.

Ślicznemu to we wszystkim pięknie.

Pięknie wyglądasz.

Sylwia Dekiert to 44-letnia dziennikarka sportowa, która cieszy się dużą rozpoznawalnością w polskich mediach. Prezenterka od lat już jest związana z TVP i często relacjonuje najważniejsze imprezy sportowe na całym świecie. `Urodzona w Zielonej Górze gwiazda Telewizji Polskiej była już dwukrotnie nominowana do Telekamery. W 2018 roku pojawiła się na liście kandydatów do tytułu Odkrycie roku, a trzy lata później walczyła o nagrodę w kategorii Komentator sportowy.

Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski VIPHOTO/East News

Prywatnie Sylwia Dekiert jest mamą trzech synów: Doriana, Igora i Luki. W 2018 roku rozstała się z Rafałem Darżynkiewiczem. Obecnie jednak jej serce jest zajęte. Dziennikarka jest związana z producentem TVP Sport, Sławomirem Nelupem. Myślicie, że Katarzyna Cichopek ma powody do obaw?

Sylwia Dekiert Artur Zawadzki/REPORTER