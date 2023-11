U Kasi Ciochopek i Maćka Kurzajewskiego nie dzieje się najlepiej? Jeszcze kilka tygodni temu byli nierozłączni, a teraz fotoreporterzy po raz kolejny przyłapali aktorkę w takiej sytuacji.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski przechodzą kryzys?

Zaledwie kilka tygodni temu Kasia Cichopek pokazywała, jak świętują jej urodziny. Ona i Maciej Kurzajewski udali się wówczas w podróż, co oboje skrupulatnie relacjonowali na swoich Instagramach. Wyglądali na bardzo szczęśliwych, a na zdjęciach nie szczędzili sobie czułości. Po powrocie do Polski od razu wrócili do pracy w "Pytaniu na śniadanie".

Jak w każdym odcinku, przywitali się z widzami i z uśmiechali prowadzili rozmowy z gośćmi. Już wtedy wydarzyło się coś zaskakującego, bo chociaż wspólnie prowadzili odcinek, studio TVP opuścili osobno. Wtedy jeszcze nikomu nie wydało się to zbytnio zastanawiające. Po kilku dniach para ponownie poprowadziła wydatnie śniadaniówki i, tak jak uprzednio, fotoreporterzy przyłapali gwiazdę "M jak miłość", jak samotnie opuszcza studio.

Zaraz potem sytuacja się powtórzyła, a po raz kolejny Kasia Cichopek w samotności wędrowała z nagrań "Pytania na śniadanie" sobotnim przedpołudniem. Aktorka w większości ze skwaszoną miną maszerowała do auta. Co ciekawe, oboje przestali publikować w sieci wspólne fotki i każde z nich skupiło się na własnych zajęciach.

Chociaż dopiero co celebrowali urodziny Kasi i kilkukrotnie już poprowadzili wspólnie "PnŚ", od dawna nie byli widziani razem poza kamerami. Czy to może oznaczać, że w ich związku rzeczywiście nie dzieje się najlepiej?

