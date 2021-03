To mogło się wydarzyć tylko podczas „Domówki u Dowborów". W pewnym momencie Maciej Dowbor zapytał Annę Lewandowską o seks przed ważnymi meczami Roberta Lewandowskiego. Zaznaczył oczywiście, że nie jest to pytanie personalne, ale zadane Annie jako ekspertce. W tym momencie Joanna Koroniewska zawstydzona złapała się za głowę. Krzyczała do Maćka: "Jezuuu, Dooooowbor! Błagam cię”.

Jak uprawiałem sport, to zawsze się zastanawialiśmy, czy... Jak tu zadać pytanie, żeby nikogo nie urazić.... Czy pożycie seksualne, wpływa na uprawianie sportu? Nie chodzi o Was, pytam Cię jako eksperta! - brnął dalej Dowbor, który sam uprawia triathlon.

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie pokazują twarzy córek? Mają jeden ważny powód 03:51

Maciej Dowbor pyta o seks Annę Lewandowską!

Ania powiedziała wymijająco, ciągle się śmiejąc:

Są różne badania na ten temat. Kiedyś mówiono, że seks wpływa na gotowość.... do sportu. Natomiast ostatnio czytałam badania, że... "nie". Ale na poważnie. W tych badaniach było też słowo „zależy" - tłumaczyła Anna.

Maciej Dowbor twierdzi, że ten temat kiedyś bardzo interesował, bo aktywnie uprawiał thriatlon. Dlatego sam postanowił opowiedzieć, co udało mu się znaleźć na ten temat w literaturze fachowej.

To wszystko zależy od dyscypliny. W takim sporcie, gdzie liczy się szybkość reakcji i agresja [...], jak piłka nożna czy karate, to musisz być nabuzowany, musisz być fighterem, musisz za wszelką cenę chcieć zniszczyć przeciwnika. Wtedy nie za dobrze! [...] Zwłaszcza u mężczyzn, bo trochę tracą testosteron. A tak jak my uprawialiśmy wytrzymałościowe sporty, to już wcale nie było powiedziane, że złe. Bo przynajmniej człowiek nie był taki narowisty, tylko raczej sobie układał dystans na czynniki pierwsze.

Zobacz: Szczęśliwy Robert Lewandowski pokazał twarz młodszej córeczki! Laura to już duża dziewczynka

Zobacz, jak Joanna Koroniewska zareagowała na pytanie o seks. Anna Lewandowska tylko się śmiała!

Youtube

Anna i Robert Lewandowski nigdy nie opowiadali o seksie.