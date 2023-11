Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Patrycji Widery, która zmarła 8 listopada po tym, jak nagle trafiła do szpitala. Choć influencerka cały czas miała nadzieję, że uda jej się wyzdrowieć, to media obiegła smutna informacja o śmierci 24-latki. Dziś w Piekarach Śląskich odbyło się ostatnie pożegnanie Patrycji Widery, a msza żałobna była transmitowana na żywo na kanale Bazylika Piekary na YouTube.

Patrycja Widera niedługo przed śmiercią trafiła do szpitala, skąd publikowała kolejne relacje i nie ukrywała, że ma nadzieję wyjść cało z choroby. 24-letnia influencerka w sieci była prawdziwą gwiazdą i na TikToku obserwowało ją ponad 1,5 mln osób, a na swoim koncie miała role w serialach "Szkoła" czy "Pułpka". 17 listopada odbył się pogrzeb Patrycji Widery w Bazylice Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Uroczystość była transmitowana w sieci na żywo, a na osoby obecne na pogrzebie czekały cukierki przygotowane dla żałobników, które rozdawała jej koleżanka. To miało być ostatnią wolą influencerki.

W trakcie pogrzebu ksiądz przeczytał słowa mamy Patrycji Widery, które rozpoczęły się od wymownego i wyjątkowego cytatu z trenu Jana Kochanowskiego:

Pożegnanie Patrycji przez mamę zaczniemy od cytatu z Kochanowskiego: wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga córeczko tym zniknieniem swoim. Tak Patrysiu, ciężko mi bez ciebie. Byłaś moim największym skarbem, moja małą córeczką. Dawałaś radość, czasem smutek, gdy martwiłam się o ciebie, jak to mama. Byłaś wszystkim dla mnie i dla dziadków, z którymi kilka lat mieszkałyśmy. Pod swoim zdjęciem na Instagramie żegnając się z babcią, napisałaś: Babcia obiecuje ci, że jak tam do ciebie polecę, to powiemy 'było warto'. Teraz możecie już sobie to powiedzieć. Twoje życie stanowił dla mnie drogowskaz, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję skarbie, że byłaś moją córką. Kocham cię bardzo i na zawsze.

