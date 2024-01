2 z 8

Jaka jest Lenka z "Hejka tu Lenka" na co dzień?

Rodzice Lenki dbają jednak, by ich córka znalazła czas również na bycie dzieckiem oraz edukację. Lena Pachuc chodzi do publicznej szkoły a jej sława nie odbija się na jej rówieśniczych relacjach. Dzieci ze szkoły rozumieją, czym się zajmuje ich popularna koleżanka i trzymają kciuki za jej karierę. Popularna w sieci "Hejka tu Lenka" doskonale się uczy i bierze czynny udział w aktywnościach szkolnych, a jej szczery uśmiech i optymistyczne podejście do życia udziela się wszystkim dookoła.

