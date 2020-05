"M jak miłość": Szokujące zachowanie Kamila podczas rozprawy Olka! Sędzia powie dość! 

Kamil (Marcin Bosak) z "M jak miłość" wpadnie w szał podczas rozprawy Olka (Maurycy Popiel)! Zachowaniem Gryca będą zszokowani nie tylko najbliżsi lekarza, ale również sędzia prowadzący rozprawę! Co dokładnie wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Przed nami naprawdę wielkie emocje w hitowym serialu Telewizyjnej Dwójki!

Kamil pokaże swoje prawdziwe oblicze

Fani "M jak miłość" doskonale wiedzą, że już od kilku tygodni trwa prawdzowy dramat Olka. Po tym, jak Kamil dotarł do informacji, co się stało z Arturem (Tomasz Ciachorowski) Chodakowski trafił do aresztu. Sąd postawił lekarzowi zarzuty, a Kamil zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby udowodnić jego winę. Gryc wpadł w prawdziwą obsesję i teraz liczy się dla niego jedynie zemsta na Olku. Jak informuje portal superseriale.se.pl wkrótce dojdzie do sytuacji, w której Kamil pokaże swoje prawdziwe, przerażające oblicze! W 1520 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, odbędzie się rozprawa podczas której Kamil będzie chciał pogrążyć Olka. Gryc wpadnie w szał i zacznie atakować Izę (Adriana Kalska)! Jako oskarżyciel posiłkowy zacznie przepytywać bliskich Olka, a jego zachowanie zszokuje wszystkich. Kamil będzie przerywał wypowiedzi świadków i zacznie zachowywać się jak psychopata! Na niepokojące zachowanie Gryca zwróci uwagę sędzia, który przerwę rozprawę kiedy mężczyzna zacznie atakować Izę! Czy Kamil zostanie ukarany za swoje agresywne zachowanie? Tego dowiemy się już wkrótce.

Przypominamy, że również w 1520 odcinku "M jak miłość" dowiemy się, że Olkowi może pomóc... ciotka Artura! Kobieta w końcu zrozumie, że to Artur był bezwzględnym mordercą, a Chodakowski jedynie bronił swoich najbliższych.

Podczas rozprawy w sądzie Kamil doprowadzi Izę do płaczu.

MTL Maxfilm

Kamil zacznie zachowywać się jak psychopata. Sędzia przerwie jego atak na rodzinę Olka!