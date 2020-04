M jak miłość: Olek uniknie więzienia dzięki ciotce Artura? Zaskakujący zwrot akcji w serialu! 

Olek (Maurycy Popiel) z "M jak miłość" zostanie skazany za zabójstwo Artura (Tomasz Ciachorowski) i trafi do więzienia? Brat Marcina (Mikołaj Roznerski) już od kilku miesięcy przeżywa prawdziwy dramat. Po tym, jak doprowadził do śmierci Skalskiego- broniąc Izę przed psychopatą- młody lekarz wpadł w depresję i do tej pory nie może poradzić sobie z wydarzeniami z przeszłości. Kilka tygodni temu policja aresztowała Olka i teraz wszyscy fani "M jak miłość" zadają sobie pytanie, czy wkrótce usłyszy wyrok czy może jednak uniknie więzienia. Teraz okazuje się, że Chodakowskiemu może pomóc... ciotka Artura!

Olek nie trafi do więzienia?

Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1520 odcinku "M jak miłość" dowiemy się, że ciotka Artura może pomóc Olkowi przed sądem! Jak to możliwe? Ciotka Skalskiego do tej pory robiła wszystko, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się z Arturem. Kobieta od samego początku czuła, że Artur nie żyje dlatego poprosiła Kamila (Marcin Bosak) o to, żeby dowiedział się, co stało się z jego kuzynem. Kamil wpadł w obsesję i robił wszystko, żeby poznać prawdę. Kiedy przez przypadek Olewicz opowiedział mu o tym, że Olek zabił Artura, od razu powiadomił policję. Teraz Olek czeka na sprawę, która przesądzi o jego przyszłości. W trudnych chwilach wspiera go rodzina i Budzyński (Krystian Wieczorek), który wkrótce przekaże lekarzowi dobrą wiadomość! Jak informuje portal superseriale.se.pl prawnik przyzna, że lekarzowi mogą pomóc zeznania ciotki Artura- kobieta zrozumie bowiem, że to Skalski był bezwględnym mordercą.

Musisz mieć z tyłu głowy, że Gryc jako oskarżyciel posiłkowy jest wyjątkowym przeciwnikiem i czeka nas z nim ostra batalia. Z nim pójdzie nam zdecydowanie trudniej niż z panią Skalską, ciotką Artura. Po pierwszej rozprawie ona już zaczęła mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście jesteś winny jego śmierci, czy nie- Budzyński powie do Olka.

Czy to oznacza, że kobieta nie będzie zeznawać przeciwko Olkowi? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość"!

Olek uniknie więzienia dzięki ciotce Artura?

Wkrótce dowiemy się, jak potoczą się losy Chodakowskiego!