1 z 4

Kamil Starski (Radosław Krzyżowski) wykupi firmę Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski)? W ostatnich odcinkach "M jak miłość" mogliśmy zobaczyć, jak Marek próbuje ratować swój biznes, która przynosi coraz większe straty. Mostowiak dowiedział się m.in., że ktoś złożył na jego firmę donos do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Bliscy Marka podejrzewali wówczas, że za wszystkim stoi Starski! Marysia zapytała go wprost, czy to on próbuje zniszczyć jej brata. Kamil zaprzeczył ale zaczął zbierać informacje dotyczące firmy Mostowiaka.

Niestety, w najnowszym odcinku Starski przekaże Markowi złe wiadomości...

Zobaczcie, co wydarzy się w 1396. odcinku "M jak miłość"!

Zobacz także: Którą gwiazdę "M jak miłość" lubicie najbardziej? PLEBISCYT