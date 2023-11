1 z 4

Kamil Starski (Radosław Krzyżowski) zniszczy firmę Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski)?! Czy w ten sposób zemści się na Marysi (Małgorzata Pieńkowska) za to, że odrzuciła jego względy i znów tworzy związek z Arturem (Rober Moskwa)? Już wkrótce widzowie będą mogli zobaczyć zaskakujący odcinek "M jak miłość" w którym dojdzie do spotkania Marii i Kamila! Rogowska zapyta Starskiego wprost, czy to on próbuje odegrać się na jej rodzinie!

Jak na podejrzenia Marysi zareaguje Starski? Zobaczcie, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

