Co wydarzy się w 1547. odcinku "M jak miłość"? Jak potoczą się losy Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek)? Czy przed tragicznym wypadkiem Zduńskiej, do którego dojdzie w 1550. odcinku, Kinga i jej mąż dojdą do porozumienia i będą ratować swoje małżeństwo? Wiemy! Kamila (Anna Gorajska) znów będzie próbowała uwieść Zduńskiego!

Kamila namawia Piotrka na romans!

Fani "M jak miłość" doskonale wiedzą, że małżeństwo Kingi i Piotrka przeżywa prawdziwy kryzys. Ogromne problemy u Zduńskich pojawiły się kiedy Piotrek postanowił wyjechać w długą podróż służbową. Po jakimś czasie Kinga, która sama musiała poradzić sobie z opiekną nad dziećmi i pracą w bistro, dowiedziała się, że razem z Piotrkiem wyjechała jego piękna koleżanka Kamila. Z każdym dniem Kinga i Piotrek oddalali się od siebie. Szybko okazało się również, że Zduński mocno zaprzyjaźnił się z koleżanką z pracy, a Kinga nawiązała bliską relację z bratem męża, Pawłem.

Ostatnio Piotrek wrócił do Polski, ale Kinga przyłapała go na pocałunku z Kamilą! Zduński zapewnił żonę, że piękna prawniczka nic dla niego nie znaczy, ale próby ratowania związku do tej pory nie były zbyt udane... Teraz okazuje się, że w 1547. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany już 1 grudnia, małżeństwo Zduńskich spróbują uratować Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek)! Niestety, Kamila cały czas będzie walczyć o Piotrka. Odwiedzi Piotrka w kancelarii, ale tym razem prawnik od razu dziewczynę odepchnie.

- Dzwoniłam kilka razy... Unikasz mnie?

- Dziwi cię to?(…) Kamila... Trzeba z tym skończyć.

- Z naszą przyjaźnią?

- To nie jest przyjaźń… I dobrze o tym wiesz!

Jabłońska się nie podda i kilka godzin później zapoluje na Zduńskiego na parkingu.

- Powiedziałam ci szczerze, co czuję… Bo wiem, jestem tego pewna, że ty też, w głębi serca, czujesz to samo…

- Kamila, to nie tak...

- Wiem, co powiesz! Masz czwórkę dzieci, rodzinę i to jest dla ciebie najważniejsze... Ale co to za życie w związku, który się wypalił? Myślisz, że dzieci tego nie widzą… że ich rodzice już się nie kochają?

- Boże, czego ty ode mnie chcesz?!

- Niczego. Wystarczy mi, że spotkamy się raz na tydzień, na kawie… Porozmawiamy… Przytulimy się… Nie musisz mi odpowiadać teraz. Przemyśl to...

Tymczasem Magda razem z mężem zaprosi Zduńskich na wspólny weekend w plenerze. Początkowo Kinga nie będzie zachwycona tym pomysłem.

- Niedawno byliśmy razem na „romantycznym” wyjeździe... który o mało nie skończył się rozwodem! Słuchaj, atmosfera w domu jest fatalna…

Budzyńska nie będzie jednak chciała tego słyszeć.

- Właśnie dlatego trzeba przełamać w końcu ten impas... Im dłużej to trwa, tym trudniej będzie wam z tego wyjść!(…) Proszę cię, Kinga, ja... nie mogę patrzeć, jak dwoje moich najlepszych przyjaciół, ludzi, których kocham… rozpieprza sobie życie i to bez powodu!

Ostatecznie Kinga i Piotrek przyjmą propozycję Magdy i wyjadą z nimi na weekend. Zduńscy w końcu porozmawiają szczerze o swoich uczuciach i o popełnionych błędach.

- Nie miałem z Kamilą romansu, ale lojalny wobec ciebie i rodziny… też nie byłem.(…) Ja wiem, że bardzo cię zawiodłem. Ale proszę cię... daj nam jeszcze jedną szansę...

- Nie wiem, czy to się uda…

- Proszę... Spróbuj jeszcze raz mi zaufać…

Czy Kinga i Piotrek pokonają kryzys?

Kamila nie odpuści i znów zacznie namawiać Piotrka na spotkania!

MTL Maxfilm

Zduński odtrąci Kamilę.

MTL Maxfilm

Magda namówi Kingę i Piotrka na wspólny wyjazd.

MTL Maxfilm

Podczas wyjazdu Zduńscy szczerze porozmawiają... Czy uratują swoje małżeństwo?