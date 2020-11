Dramatyczny wypadek Kingi w "M jak miłość"! Zduńska zginie, a Katarzyna Cichopek po 20 latach odejdzie z serialu?

Już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do prawdziwego dramatu! Okazuje się, że w domu Zduńskich dojdzie do przerażającego wypadku, a Kinga trafi do szpitala! Czy jedna z głównych bohaterek uwielbianego przez widzów serialu zginie? Katarzyna Cichopek, która od początku "M jak miłość" gra Kingę, po 20 latach zniknie z produkcji?

Wypadek Kingi w "M jak miłość"

Kinga już od kilku miesięcy przeżywa trudne chwile. Po tym, jak jej mąż wyjechał w podróż służbową, Zduńska musiała sama poradzić sobie z opieką nad dziećmi i pracą w bistro. Kinga miała żal do męża, że nie może liczyć na jego pomoc. Jak już wiemy, Piotrek (Marcin Mroczek) wróćił już do domu, jednak ich małżeństwo wciąż przeżywa prawdziwy kryzys- ostatnio Zduńska była świadkiem, jak jej mąż całował się z koleżanką z pracy! Czy para przetrwa trudne chwile i będzie razem? Teraz okazuje się, że dopiero dramatyczny wypadek Kingi wstrząsnie Piotrkiem, który zrozumie, jak ważna jest dla niego żona. Według doniesień " Świata Seriali" w 1550 odcinku "M jak miłość" dojdzie do przerażającego wypadku Zduńskiej!

Kinga nie zauważy zabawki leżącej na podłodze, potknie się o nią i spadnie ze schodów! Zduńska uderzy głową o podłogę i straci przytomność. Świadkiem wypadku będzie syn Zduńskich. Przerażony Misiek zadzwoni do swojego taty i powie mu, że Kinga nie żyje!

Tato, wracaj! Mama spadła ze schodów i się zabiła!- powie Misiek.

Kinga trafi do szpitala, a po tym, jak odzyska przytomność będzie się skarżyć na bóle głowy. Specjaliści zostawią Zduńską na obserwacji, a przy jej łóżku pojawi się przerażony Piotrek!

Wiesz, kiedy Misiek do mnie zadzwonił i powiedział, że spadłaś ze schodów...Te koszmarne minuty, zanim dotarłem do domu, uświadomiły mi, że nikt inny i nic innego się nie liczy. Gdyby ciebie zabrakło... Kinga, ty... jesteś całym moim światem...- powie do Kingi.

Czy dramatyczny wypadek zakończy kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka?

W "M jak miłość" dojdzie do tragicznego wypadku w domu Zduńskich.

MTL Maxfilm

Kinga spadnie ze schodów i straci przytomność.