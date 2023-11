4 z 4

Iza będzie załamana całą sytuacją i pożali się Marcinowi, że nie wie co ma teraz zrobić, bo w tym tygodniu pracuje do późna. Chodakowski zaproponuje opiekę nad córką południami, ale Lewińska nie będzie zadowolona. W końcu jednak para dojdzie do porozumienia i ustali zasady opieki nad dzieckiem!