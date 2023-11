1 z 4

Już dziś wieczorem, 22 października, widzowie będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę "M jak miłość". W 1391. odcinku nie zabraknie emocji związanych z wątkiem Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski) i Artura (Tomasz Ciachorowski), ale sporo wzruszeń przyniesie także scena z udziałem Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) i Michała Ostrowskiego (Paweł Deląg). Chodakowska w rozmowie z sąsiadem będzie wspominać zmarłego męża!

Co Joasia powie o Tomku Chodakowskim (Andrzej Młynarczyk)? Zobaczcie, co wydarzy się w 1391. odcinku "M jak miłość"! Wyznanie Joasi wzrusza do łez...

Zobacz także: Miłosne wyznanie w "M jak miłość"! Kto poza Joanną nadal kocha Tomka?