"M jak miłość": Magda i Andrzej odbiorą dziecko Kamilowi!? Gryc przejdzie załamanie nerwowe?

Kamil Gryc w „M jak miłość” dowie się, że ma 5-letnią córkę Polę i ma się nią zająć. Mężczyzna będzie przerażony nową sytuacją i poprosi o pomoc przy opiece nad dzieckiem Magdę i Andrzeja. Szybko okaże się, że dziewczynka polubi ich, a Budzyńskiego zacznie traktować jak swojego ojca. Jak na to zareaguje Kamil?

Magda i Andrzej odbiorą dziecko Kamilowi!?

Kamil będzie musiał się zająć swoją córką. Mężczyzna nie ma pojęcia, jak opiekować się dzieckiem i będzie załamany. Poprosi Magdę, aby odebrała z nim dziewczynkę z lotniska. W ten sposób Gryc będzie chciał się zbliżyć do Budzyńskiej.

Jednak zamiast niej z Kamilem na lotnisko pojedzie Andrzej! Ku zaskoczeniu Kamila dziewczynka będzie pewną siebie dziewczynką i na widok obu mężczyzn to do Budzyńskiego podejdzie z pytaniem jesteś moim tatą?

W 1535 odcinku, który zobaczymy 20 października, to właśnie Magda i Andrzej poświęcą najwięcej czasu małej Poli. Z kolei Kamil skorzysta z pomysłu Budzyńskiej i przeprowadzi się do domu Chodakowskiej, która wyjechała do Francji. Teraz będzie tam mieszkał z córką, a Magda i Kinga mają pomagać mu w opiece nad dzieckiem. Czy w ten sposób Gryc zbliży się do byłej kochanki? A może dziewczynka będzie wolała mieszkać z Budzyńskimi?

MTL Maxfilm

Kamil Gryc będzie zauroczony dziewczynką, ale zupełnie nie będzie wiedział, jak się opiekować dzieckiem.

fot. MTL Maxfilm screen zwiastun

Z pomocą przyjacielowi przyjdzie Magda, która uwielbia dzieci i sama marzy o własnych.