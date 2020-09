W "M jak miłość" wielka tajemnica Kamila wyjdzie na jaw! Gryc ma córkę, ale wcale nie z byłą żoną! 

Już wkrótce poznamy wielką tajemnicę Kamila (Marcin Bosak) z "M jak miłość"! Okazuje się, że 1532. odcinku serialu Telewizyjnej Dwójki, Magda (Anna Mucha) przez przypadek dowie się, że Gryc ma córkę. Jak informuje "Świat Seriali" właśnie wtedy dojdzie do szczerej rozmowy Magdy z Kamilem, który wyzna, że to wcale nie jego była żona jest matką dziecka!

Magda pozna tajemnicę Kamila

Kiedy Kamil po wielu latach wrócił do "M jak miłość" nie zdradzał zbyt wiele szczegółów ze swojego życia. Gryc opowiadał wówczas, że w przeszłości wziął ślub, który niestety zakończył się rozwodem. Co ciekawe, Kamil zapewniał że nie ma dzieci z byłą żoną... Teraz okaże się, że w pewnym sensie mówił prawdę! W 1532 odcinku "M jak miłość" Kamil przyzna bowiem, że rzeczywiście ma dziecko, ale nie z byłą żoną, tylko z jej przyjaciółką! Teraz wszystko wskazuje na to, że kobieta najprawdopodobniej będzie chciała, żeby Gryc zajął się ich dzieckiem. Magda usłyszy jego ostrą rozmowę z tajemniczą kobietą.

Znalazłaś sobie faceta i nagle dziecko zaczęło przeszkadzać ci w życiu? Trzymałaś mnie z daleka od córki, widziałem ją ze dwa razy w życiu... A teraz chcesz mnie wpuścić w taki kanał? Nie ma mowy!-Magda usłyszy jak zdenerwowany Kamil mówi podczas rozmowy telefonicznej.

Kiedy Magda dowie się o dziecku Kamil nie będzie miał wyjścia i przyzna, że ma dziecko z przyjaciółką byłej żony i to właśnie przez romans kobieta chciała się rozwieść.

Mówiłeś, że nie masz dzieci!

Z byłą żoną nie mam... Z jej przyjaciółką... owszem. Mam pięcioletnią córkę.

Przypominamy, że córeczkę Kamila - chociaż wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jego dziecko - mogliśmy zobaczyć już jakiś czas temu w zwiastunie nowego sezonu serialu.

Magda dowie się, że Kamil ma córkę.

Kamil ma dziecko z przyjaciółką byłej żony.