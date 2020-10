"M jak miłość": Załamana Barbara poprosi Rogowską, aby ściągnęła Piotrka z USA!

Nowy sezon "M jak miłość" rozpoczął się dramatycznymi rozstaniami w rodzinie Mostowiaków. Najpierw zrozpaczona Natalka wyzna seniorce rodu, że Franek ja zdradza, a kiedy odkryje, że kochanką męża jest Justyna będzie załamana. Potem okaże się, że kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka jest na tyle poważny, że Zduńska sięgnęła po antydepresanty. To będzie już za wiele dla Barbary Mostowiak! Kobieta czuje, że rodzina się rozpada i stres wywołany troską o najbliższych sprawi, że bardzo źle się poczuje! Rogowska jako pierwsza zobaczy matkę w złym stanie i będzie obawiała się o jej życie, jak wiadomo seniorka cierpi na nadciśnienie. W tych dramatycznych okolicznościach Barbara poprosi córkę o jedną rzecz! Rogowska będzie w stanie spełnić jej prośbę?

Załamana Barbara poprosi Rogowską, aby ściągnęła Piotrka z USA!

W 1532 odcinku "M jak miłość" Barbara Mostowiak będzie przerażona tym, co dzieje się w jej rodzinie. Kobieta widzi, że kolejne małżeństwa się rozpadają, a najmłodsi wyjeżdżają z Grabiny - chodzi o Lilkę i Mateusza, którzy planują przeprowadzić się do Warszawy. W końcu seniorka źle się poczuje i sięgnie po leki, co przypadkiem zobaczy Rogowska:

Nic się nie martw. Zaraz będzie dobrze... Nie dziękuję, wszystko jest w porządku - odpowiedziała Barbara na uwagi Marysi.

Jednak Rogowska nie dała się zbyć, widząc, że jej matka źle się czuje i namówiła ją, aby dała się zbadać Arturowi, kiedy wróci z przychodni. W końcu jednak seniorka rodu wyzna, że to wszystko przez fakt, że obawia się o rodzinę. Widzi, że kolejne małżeństwa się rozpadają i obawia się o Kingę i Piotrka:

Ale ty się nie musisz martwić o mnie! Kiedy byliśmy tu wszyscy razem, blisko siebie wszystko się jakoś układało. A potem kiedy cała rodzina rozjechała się po świecie, wszystko zaczęło się walić! Córciu, mam prośbę do ciebie... Jeżeli możesz, jeżeli na to jakiś wpływ poproś Piotrka, żeby jak najszybciej wrócił do domu... Póki nie będzie za późno!

Niestety, Rogowska wie, że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż sądzi Barbara. W końcu to ona znalazła receptę Kingi na antydepresanty! Czy Piotrek wróci, kiedy dowie się, jak poważna jest sytuacja w jego domu?

Barbara po tym, jak dowie się od Natalii, że Franek ją zdradza będzie załamana, że rozpadnie się też małżeństwo Kingi i Piotrka.

MTL Maxfilm

Marysia i Barbara obawiają się, że małżeństwo Kingi i Piotrka faktycznie się zakończy. Co więcej Rogowska widzi, że Paweł zakochał się w bratowej.