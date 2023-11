...w parku pojawi się nagle Julka! Dziewczyna wróci na stałe do Polski i gdy zobaczy Pawła z jego żoną od razu poczuje ukłucie zazdrości. Zirytowana, podejdzie w końcu do Zduńskich i „grzecznie” się przedstawi.

- Niech zgadnę, nowa żona Pawła? Bardzo mi przyjemnie. Ja jestem „eks”. Nie, nie żoną, broń Boże, nie! Tylko wie pani, taką dochodzącą dziewczyną. Co to raz jest, raz jej nie ma, w zależności od potrzeb!

Kiedy Julka odejdzie rozbawiony Paweł pobiegnie za nią!

- Byłaś jak tornado! Nie znałem cię od tej strony i taka wersja cholernie mi się podoba.

- Spadaj!

- Tak, to była Katia, moja żona. Jest w porządku, zaprzyjaźniliśmy się i powoli kończymy tę szopkę. Przyjeżdża jej rodzina, więc musimy wypaść wiarygodnie. Potem rozliczenie i koniec. No nie złość się, to nie moja wina, że cały czas ci się tak podkładam. Jak pech, to pech!