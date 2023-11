3 z 4

Jula, która w "M jak miłość" wcielała się w postać Pauliny, opiekunki syna Marcina, rzuciła się w wir pracy. Ponoć artystka na stałe przeniosła się do Warszawy. Jula spytana o to, czy znalazł się u jej boku już ktoś, kto pocieszył ją po trudach rozwodu, zaprzeczyła temu. Artystka zdradziła za to, o jakim mężczyźnie marzy.

– Mój mężczyzna powinienem być zaradny, inteligentny i wrażliwy. Ponadto musi go zaakceptować mój pies. Kilku kandydatów przez niego już odpadło - żartuje piosenkarka w rozmowie z "Faktem".

Jula zapewnia jednak, że na razie nie ma czasu na nową miłość. Piosenkarka pracuje właśnie nad materiałem na swoją czwartą płytę. Pamiętacie, gdzie jeszcze mogliście ją podziwiać? Odpowiedź na kolejnej stronie!