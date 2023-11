1 z 4

Bliźniacza ciąża Kingi to ogromna radość dla całej rodziny. Od kiedy okazało się, że kobieta spodziewa się dwóch dziewczynek wszyscy z niecierpliwością czekają na rozwiązanie. Co prawda, tym razem ciąża przebiega nieco inaczej niż w poprzednie, ale do tej pory nie było komplikacji. Oprócz przedwczesnych skurczy, które przestraszyły rodzinę. Jednak po konsultacji lekarskiej okazało się, że wszystko w porządku i przyszła mama musi jedynie wypocząć.

W 1400. odcinku serialu „M jak milość” wszystko się zmieni! Zobacz, co stanie się z ciążą Kingi!

