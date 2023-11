1 z 4

Ania (Maria Pawłowska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) będą mieli dziecko?! Już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do zaskakujących wydarzeń! We wtorek, 11 grudnia, fani hitu Telewizyjnej Dwójki będą mogli zobaczyć 1406. odcinek serialu, w którym znów nie zabraknie wielkich emocji.

Jak już wiemy w 1405 odsłonie "Mjm" Marcin spędzi noc z Izą (Adriana Kalska). Czy to oznacza, że będą razem? Niestety NIE! Co więcej, między Chodakowskim a Skalską dojdzie do ostrej wymiany zdań!

Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

