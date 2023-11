W kolejnym tygodniu Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zaproponuje Izie (Adriana Kalska), by wyjechali razem na weekend - na Mazury.

Marcin (Mikołaj Roznerski) poczuje w końcu ukłucie zazdrości… Widząc reakcję kolegi, Karski szybko się zirytuje.

- Marcin, do cholery! Uczciwie, otwarcie powiedziałem, że chcę się z Izą spotykać. Mogłeś to… oprotestować! I może nawet bym cię posłuchał. Ale zgodziłeś się... A teraz, co? Chcesz się z tego wycofać?

I kolejny trening przyjaciół zakończy się bójką.

- Ej, panowie, co to ma być?! To jest ring, a nie wiejska remiza!

Na pożegnanie Jakub pośle koledze ostre spojrzenie:

- Pieprzony pies ogrodnika…