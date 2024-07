Show Kuby Wojewódzkiego nie cieszy się już tak ogromną popularnością jak przed laty. Nie zmienia to jednak faktu, że showman wciąż zalicza się do czołówki najlepiej zarabiających gwiazd w naszym kraju, a występ w jego programie to dla celebrytów okazja, którą rzadko kto jest w stanie sobie podarować. W ostatnich odcinkach gospodarz nieco podkręcił tempo i nie zabrakło kontrowersyjnych tematów. Przypomnijmy: Szyc u Wojewódzkiego: "Mam sex-taśmy!" Kuba wiedział jak odpowiedzieć

Od jakiegoś czasu Kuba może jednak obserwować regres pod względem wyników oglądalności i trend ten wciąż się utrzymuje. Jak donosi serwis WirtualneMedia.pl, aktualny sezon programu Wojewódzkiego oglądało średnio 1,34 miliona widzów. Jest to wynik gorszy aż o 310 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem za rok 2013. W paśmie nadawania „Kuby Wojewódzkiego” TVN cały czas jest jednak liderem rynku telewizyjnego.

Okazuje się, że najchętniej oglądanymi gośćmi Kuby w tym sezonie były Agnieszka Chylińska i Luxuria Astaroth. To właśnie odcinek z wokalistką cieszył się największą oglądalnością - telewizor włączyło wówczas 1,85 miliona widzów. Kontrowersyjna modelka natomiast przyciągnęła przed ekrany 1,52 miliona osób. Jak widać, skandal i przekleństwa na wizji popłacają.

