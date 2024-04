Już 7 maja Luna oraz reprezentanci innych krajów wystąpią w Malmo na Eurowizji 2024. Wybór polskich preselekcji wywołał duże kontrowersje wśród fanów. Justyna Steczkowska, która była zdecydowaną faworytką, przegrała z młodszą i mniej doświadczoną wokalistką zaledwie jednym punktem. Internauci od początku mają wątpliwości co do wyniku i nie dają większych szans Aleksandrze Katarzynie Wielgomas. Artystka mocno podzieliła publiczność występami tuż przed 68. Konkursem Piosenki Eurowizji. Teraz wydała pilny komunikat.

Nieprzekonujące występy w Madrycie, Barcelonie i Londynie, odwołane koncerty… Fani nie patrzą zbyt optymistycznie na zbliżający się performance polskiej reprezentantki na Eurowizji 2024. Niedawno Luna wprost opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Wokalistka mierzyła się z infekcją, która odebrała jej głos. Zdaniem sporej części widzów to Justyna Steczkowska powinna reprezentować nasz kraj w konkursie.

W niedzielę, 21 kwietnia Luna opublikowała mediach społecznościowych poważne oświadczenie, w którym apeluje do fanów o pomoc. Wokalistka opowiedziała chorobie młodego chłopaka o imieniu Kornela i przekazała, że chce pomóc w walce o jego zdrowie.

Cześć kochani, przychodzę do was z bardzo ważną i zarazem poważną sprawą – chciałabym poprosić was o dołożenie cegiełki w pomocy dla Kornela. Chłopaka, ale i wojownika, który walczy o swoje zdrowie

– czytamy we wpisie.