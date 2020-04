Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w #pillowchallenge. Niechcący zdradził, że jest z Oliwią?!

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w popularnym wyzwaniu na Instagramie. Wykonał własną stylizację z poduszki, publikując zabawne zdjęcie stylizacji. Spostrzegawczy internauci dostrzegli nq nim dowody, które potwierdzają, że Oliwia i Łukasz wciąż są razem. Też to widzicie?

Zobacz także: #pillowchallenge to hit Instagrama. "Stylizacja" Dody robi wrażenie, ale Dowbor ją przebił

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz i Oliwia wciąż są razem?

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Młodzi wpadli sobie w oko już w pierwszym momencie. Rodzina a nawet internauci również zgodnie stwierdzili, że para pasuje do siebie wizualnie. Podczas podróży poślubnej pomiędzy uczestnikami dochodziło do małych spięć ale oboje wydawali się być zadowoleni z zaproponowanego przez ekspertów partnera.

Nic dziwnego, że fani programu wciąż doszukują się dowodów, aby wcześniej dowiedzieć się czy ich ulubiona para wciąż jest razem, a może ich drogi jednak się rozeszły. Uczestnicy nie mogą przedwcześnie zdradzić jak potoczyły się ich dalsze losy, jednak internauci nie dają za wygraną. Początkowo spekulowano, że Oliwia i Łukasz mogą nie być już parą, ponieważ Łukasz nie miał na zdjęciu obrączki, a Oliwia, sposród wszystkich uczestników edycji, tylko jego nie obserwuje na Instagramie. Z kolei informacje, które pojawiły się na Instagramie mamy uczestnika, wskazywały na zupełnie coś innego.

W wielkanocną niedzielę Łukasz opublikował zdjęcie w stylizacji z poduszki dołączając do popularnego #pillowchallenge:

W Święta postanowiłem założyć na siebie coś specjalnego. Skoro wyszykowany już jestem, to można przyrządzić coś do jedzenia, tylko ten makaron jakiś taki nieposłuszny. A wy co sądzicie o mojej nowej stylizacji? 😁😁

Internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół, czyli kobiece odbicie w kuchennych płytkach:

- Upsik... Chyba odbicie Oliwii na płytkach 😉

- i lampa do make up :)

- Stylizacja 👍😁😁😁 a w płytkach obija się kobieca twarz

- Płytki bywają zdradliwe 🤔😅

- Widać Oliwię 👍

Też doszukaliście się Oliwii na zdjęciach Łukasza?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz pochwalił się wyjątkowym nagraniem z wesela! Jego opis brzmi jednak dwuznacznie

Łukasz wziął udział w #pillowchallenge. Internauci dostrzegli na zdjęciu Oliwię. Też ją widzicie?

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich związek budzi wiele emocji wśród internautów.

Instagram

Czy związek Oliwii i Łukasza przetrwał?