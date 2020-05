Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie wyznał miłość Oliwii?! Jego zaskakujący wpis komentują koledzy z programu

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodał bardzo emocjonalny wpis dotyczący Oliwii. Odniósł się do krytycznych komentarzy internautów, które pojawiały się w sieci na ich temat podczas emisji programu. Dokładnie opisał, czym dla niego jest męskość i jak ważne było dla niego to, co podczas eksperymentalnego miesiąca czuła jego partnerka. Takiego wpisu nikt się nie spodziewał! Komentują go nawet koledzy Łukasza z programu.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznał miłość Oliwii?

Miłość Łukasza i Oliwii przetrwała próbę czasu? Tego dowiemy się podczas wielkiego finału czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już 22 maja. Emocje Łukasza i Oliwii zostały wystawione na próbę nie tylko podczas eksperymentalnego miesiąca ale również podczas emisji programu, kiedy internauci bez skrupułów kierowali słowa krytyki w stronę najmłodszych uczestników hitowego programu TVN 7. Łukasz tuż przed finałem zdecydował się na publikację bardzo emocjonalnego wpisu, w którym opisuje swoją postawę oraz uczucia do Oliwii.

Męskość. Czym właściwie ona jest? Do myślenia daje już sam fakt, że używamy żeńskiego zaimka osobowego mówiąc męskość. Podejrzewam, że ilu ludzi na świecie, tyle będzie różnych znaczeń tego słowa. Ja chciałbym jednak powiedzieć czym dla mnie jest ta przysłowiowa męskość. Nie ukrywam, że chęć podzielenia się tymi przemyśleniami została poczęta przez złośliwe, czasami wręcz obrażające, a na pewno w żaden sposób nie opierające się na konstruktywnej krytyce komentarze.

Uczestnik skrupulatnie opisuje to, co dla niego było najważniejsze w tworzeniu związku. Stawiał swoją nową miłość na pierwszym miejscu. Podkreślił, że "męskość" nie jest dla niego siłą i pokazywaniem innym gdzie jest ich miejsce, ale czymś, co będzie sprawiało, że druga połowa będzie czuła się szczęśliwa bez względu na to, jak to będzie wyglądało dla osób z boku. Uczestnik przywołał kilka sytuacji z programu, które naraziły zarówno jego jak i Oliwię na przykre słowa:

Męskość dla mnie to sprawienie, aby moja kobieta chodziła jak najczęściej uśmiechnięta.

Męskość dla mnie to przyniesienie śniadania do łóżka bądź zrobienie obiadu dla niej.

Męskość to wysłuchanie jej gdy z wypiekami na twarzy opowiada jaki to nowy krem do twarzy kupiła.

Męskość to podarowanie jej kwiatów bez okazji.

Męskość to być wtedy kiedy kobieta Cię potrzebuje.

W jednym z odcinków zostałem nazwany przez Oliwie "pantofelkiem", a w innych zarzucano jej, że mówi do mnie jak do dziecka. I powiem wam coś. Moja męskość w żaden sposób nie ucierpiała. Gdy ktoś jest pewny swego to nie potrzebuje na siłę niczego udowadniać, bo po prostu to wie i już.

Uwielbiam oglądać "męskich" facetów dla, których jej przejawem jest siarczyste klęcie, traktowanie kobiet jak "szmaty" i udowadnianie ze jest się silniejszym od innych.

Czy jego wpis może być wyznaniem miłości Oliwii?

Prawdziwie męski facet nie musi niczego udowadniać a dowodem jego męskości jest spojrzenie jego kobiety pełne miłości, szacunku i pożądania.

I jeśli tak kobieta na mnie patrzy to może do mnie mówić "pantofelku" a ja nigdy bardziej nie będę się czuć męsko.

Komentarz Łukasza skomentowali również inni uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy również mieli do czynienia z krytyką związaną z udziałem w programie:

W punkt powiedziane!!! 😊 Ja miałem wywalone za przeproszeniem, co myślały o mnie osoby obrażające mnie. Taki ktoś dla mnie jest bez poczucia własnej wartości, zimny, wyrafinowany i skrzywdzony losem, dlatego odbija swoją złość na innych, tylko czemu nie w cztery oczy?! - napisał Marcin Wichrowski z drugiej edycji

Łukasz może liczyć również na wsparcie Jacka, który był bohaterem pierwszej edycji:

W Polsce ludzie uwielbiają oceniać. Uwielbiają wystawiać cenzurki, stawiać swoich znajomych i nieznajomych w określonych miejscach i nazywać ich określonymi słowami.[...]Mam wielką niechęć do tej właśnie polskiej cechy[...].

Łukasz to najmłodszy uczestnik czwartej edycji, a pomimo tego wykazał się dużą dojrzałością publikując ten wpis. Bez względu na to, jak zakończy się jego relacja z żoną, Oliwia będzie mogła na niego liczyć, co właśnie udowodnił.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowanie komentuje hejt, który dotknął jego oraz Oliwię przez udział w programie. W pięknych słowach podsumowuje swoje uczucia do Oliwii oraz to co myśli na temat krytyki skierowanej w ich stronę.

Czy to niezwykłe wyznanie Łukasza to sugestia, że uczucie do Oliwii przetrwało? Nawet jeżeli podczas finałowego odcinka okaże się, że drogi tych dwojga się rozeszły to postawa Łukasza jest godna pochwały.