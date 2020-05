Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczył się Oliwii! Jak na to zareagowała? 

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oliwia będąc w odwiedzinach u męża poznała bliżej jego rodzinę. Zorganizowano dwie imprezy, jedną dla rodziny, drugą dla przyjaciół. Jak się układają relacje żony Łukasza z jego najbliższymi?

Łukasz zdecydował się na romantyczny krok... Postanowił oświadczyć się ukochanej, pomimo tego, że ich relacja nietypowo rozpoczęła się od zawarcia małżeństwa. Jak zareagowała Oliwia?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz postanowił oświadczyć się Oliwii

Oliwia doskonale odnalazła się wśród najbliższych Łukasza. Z jego mamą wspólny język odnalazła niemalże natychmiastowo. Zarówno ojczym jak i ojciec Łukasza pozwolili jej, aby mówiła do nich "tato", a mama przeszła z nią na "Ty". Oliwia poznała również babcię, która nie była początkowo dobrze nastawiona do eksperymentu:

W dniu, w którym dałem jej to zaproszenie na ślub to zareagowała, jakbym jej tam bombę dał. "Co Ty zrobisz Łukasz?! Zniszczysz sobie życie!"

Jednak, kiedy przerażenie minęło babcia zaakceptowała decyzję wnuka. Z radością poznała jego małżonkę i udzielała jej nawet kulinarnych porad.

To przekochana osoba, taka typowa babcia. Bije od niej ciepło - skomentowała Oliwia.

Tego dnia w domu Łukasza odbyły się także dwie imprezy: rodzinna oraz dla przyjaciół. Wcześniej mieli okazję się widzieć jedynie podczas wesela.

Zawsze czułam się trochę obco, kiedy spotykałam się z rodziną partnera a tu jest zupełnie inaczej! - podsumowała szczęśliwa Oliwia, rodzina Łukasza zaakceptowała ją w pełni

Nie obyło się również bez podjęcia tematu, gdzie młodzi zdecydują się zamieszkać. Przyjaciele Łukasza byli zdecydowanie bardziej bezpośredni niż jego rodzina. Żartując, naciskali na Oliwię, żeby przeprowadziła się do Łukasza, ponieważ nie wyobrażają sobie jego wyprowadzki. Oliwia, stanowiąc zdecydowaną mniejszość, przemilczała temat ale bardzo polubiła znajomych męża. Pod koniec imprezy doszło jednak do bardzo ważnego wydarzenia. Łukasz postanowił zorganizować "symboliczne oświadczyny". Uklęknął przed Oliwią i zapytał czy zostanie jego żoną. No cóż mogła odpowiedzieć... najważniejszą kwestię mają już dawno za sobą :) Myślicie, że ten związek przetrwa? Wszystko wskazuje na to, że tak, chociaż w sieci pojawia się mnóstwo krytycznych komentarzy, sami Oliwia i Łukasz postanowili zablokować swoje profile w sieci.

Łukasz bardzo poważnie podchodzi do związku z Oliwią. Podczas domowej imprezy dla znajomych postanowił zorganizować "symboliczne oświadczyny". Przyznał, że planował to zrobić podczas ceremonii ślubnej, ale specjalnie do tego przygotowany balon nie przetrwał. Oliwia na pewno zapamięta ten romantyczny gest!

Oliwia doskonale odnalazła się w środowisku rodzinnym oraz najbliższych znajomych Łukasza. Sama przyznała, że nigdy wcześniej rodziny jej partnerów nie przyjęły jej z tak otwartymi ramionami.