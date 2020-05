"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz podaruje Oliwii niezwykle romantyczny prezent! Zobacz, co jeszcze wydarzy się w 11. odcinku 

Powoli zbliżamy się do finału 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"! Do końca eksperymentu zostało już naprawdę niewiele czasu. To dla wszystkich uczestników ostatni moment, aby podjąć decyzję, czy pozostają w małżeństwie, czy też decydują się na rozwód! W kolejnym, 11. już odcinku programu nie zabraknie emocji! Zobaczcie co nas czeka!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Co wydarzy się w 11. odcinku? Łukasz zdecyduje się podarować Oliwii bardzo romantyczny prezent!

W nadchodzącym odcinku czeka nas naprawdę wiele emocji, które dostarczą nam wszystkie pary. Agnieszka "porwie" swojego męża na trening, na którym da mu naprawdę niezły wycisk! Jak wiadomo sport jest dla niej bardzo ważny - czy Wojtek również polubi aktywność fizyczną tak bardzo jak jego żona? Wszyscy fani zapewne pamiętają również, że w poprzednim odcinku Agnieszka podjęła już decyzję o przeprowadzce do swojego męża i porzuciła pracę w swoim rodzinnym mieście. Jak dziewczynie uda się wszystko pogodzić? Czy uda jej się od razu znaleźć pracę w nowym mieście?

Z kolei Oliwia i Łukasz zorganizują aż dwie imprezy w domu mamy chłopaka! Oliwia jednak w dalszym ciągu będzie unikała tematu przeprowadzki do Katowic. Łukasz zaś zdecyduje się na niezwykle romantyczny gest i... "oświadczy" się swojej partnerce! W jaki sposób to zrobi? Jak zareaguje Oliwia?

Relacja Joanny i Adama wydaje się iść w dobrą stronę. Para spędzi fantastyczny weekend i poświęci wiele czasu na wspólnych rozmowach. Niestety przez małą wpadkę Adama tuż przed jego odjazdem do domu, Joannie będzie bardzo smutno. Co takiego zrobił chłopak? Czy ich związek w końcu się rozwinie?

Tego wszystkiego dowiemy się już w piątek, w 11. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Jak Oliwia zareaguje na "oświadczyny" Łukasza?

Czy Agnieszka i Wojtek dalej będą rozumieć się bez słów? Przekonamy się już w najbliższym odcinku!