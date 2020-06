Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali nowe rodzinne zdjęcie. Fani nie mają wątpliwości, że mały Franio jest kopią swojego taty. Bohaterowie ślubnego eksperymentu przy okazji pochwalili się swoim nowym projektem i pokazali pierwsze efekty. Niestety otrzymali nieco krytycznych komentarzy, czy słusznie?

Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozbywa się jedynej pamiątki po Adamie. Ale ktoś na niej skorzysta!

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali rodzinne zdjęcie z synem

Oliwia i Łukasz założyli kanał na Youtube. Od dziś sami siebie nazywają "Zakuchtani" od nazwiska Łukasza czyli "Kuchta". W premierowym odcinku pokazali m.in. jak powstawała nazwa i jak przeżyli pierwsze krótkie rozstanie z Franiem. Forma ich nowych produkcji jest zbliżona do telewizyjnego formatu, co nie do końca spodobało się internautom:

- Myślałam, że będzie lepiej - przede wszystkim bardziej naturalnie. Ta sztuczna rozmowa przy stoliku spowodowała, że od razu wyszłam

- Niestety nie przemawia do mnie ta forma, spodziewałam się nieco innych filmików :) Program to jedno, ale moim zdaniem Youtube rządzi się innymi prawami. Przynajmniej ja oczekuję tu naturalnych filmików, vlogów „z ręki” i kawałka prawdziwego życia. Tutaj jakość i montaż super, ale jak dla mnie zbyt profesjonalnie, razi mnie, że chodzi za Wami kamerzysta:)

- Widać niestety na filmiku stres i wyreżyserowane momenty :(

Na szczęście pojawiło się również mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów, którzy cieszą się, że będą na bieżąco z informacjami na temat tego, co się dzieje u ich ulubieńców. Łukasz i Oliwia przy okazji pokazali też nowe rodzinne zdjęcie, a Franek skradł całą uwagę:

- Super rodzinka. A Franek jest przecudowny ❤️

- Franuś podobny do Taty 😄

- Jaki Synuś już duży.

- Macie namiary na tego małego modela?😉 @modrafrelka błyszczysz 🤩 Łuki Ty też ekstra 😍🙋🏻‍♀️

Uwielbiamy tę rodzinkę! I trzymamy kciuki za ich karierę w sieci.

Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła kolor włosów. Zrezygnowała z blondu?

Oliwia i Łukasz pokazali nowe rodzinne zdjęcie. Fani pary uważają, że Franek to cały tata. Mają rację?

Instagram

Oliwia i Łukasz postanowili kontynuować swoją przygodę z kamerą na Youtube. Nie wszystkim spodobała się forma wideo, jaką pokazali. Ale czy krytyka jest słuszna?

Franek ma już ponad miesiąc. Urodził się dokładnie w Dzień Matki 2020!