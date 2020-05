"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tymi zdjęciami Łukasz delikatnie sugeruje zakończenie programu?

Wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że zniecierpliwienie widzów również sięga zenitu. Wielu z całego serca kibicuje Łukaszowi i Oliwii i mimo tego, że są najmłodszymi uczestnikami show, trzyma kciuki za ich małżeńską przyszłość.

W sieci jednak pojawiło się sporo hejtu dotyczącego Oliwii. Łukasz bez chwili zastanowienia stanął w obronie partnerki. Jednak czy ich związek przetrwał eksperymentalny miesiąc? Fani twierdzą, że tak i znajdują na to dowody. Czy są niepodważalne? Sami spójrzcie.

Jedną z podstawowych zasad, których muszą się trzymać uczestnicy, jest zachowanie tajemnicy na temat tego, jak potoczyło się ich życie po programie. Finał sezonu zapowiedziany jest dopiero na 22 maja, więc przed tą datą uczestnicy nie mogą oficjalnie wypowiadać się na temat swoich relacji. Internauci są jednak wyczuleni na szczegóły, a ich dostarczają im m. in. ostatnie zdjęcia Łukasza.

Łukasz i Oliwia zdobyli sporą popularność w sieci dzięki udziałowi w programie. Chętnie publikują nowe zdjęcia, a ich profile są pełne spekulacji. W pewnym momencie z powodu zbyt dużej krytyki postanowili zablokować swoje konta. Łukasza Instagram jednak znowu jest publiczny, a fani "przestudiowali" jego dwa ostatnie zdjęcia.

Na jednym z nich na pierwszym planie widać ramkę ze wspólnym zdjęciem pary. Pomimo tego, że internauci wiedzą, że zdjęcie pochodzi z czasów programu to uważają, że może to być niewinna podpowiedź ze strony Łukasza.

- I tym zdjęciem potwierdziłeś finał eksperymentu 😁

- Jaki wniosek?Dbałość o szczegóły robi dużą robotę 💜💛💚💖💙💗Super,że taki finał.Należą się gratulację💜💛💚💖💙💗

- tak na logikę - gdyby się nie udało to po cholere wstawiałby to zdjęcie? 🙂

- czasami tv każe prowadzić insta

- najzwyczajniej w świecie na przykład dlatego, że to wielka przygoda w życiu, która się wspomina niezależnie od jej finału. - zastanawiają się internauci