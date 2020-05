Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się nowymi zdjęciami i wspomniał o... żonie! Czy to kolejny znak, że jest z Agnieszką?

Chociaż do finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostało zaledwie dwa tygodnie, to jednak dociekliwi fani chcieliby już wiedzieć, czy Agnieszka i Wojtek są dalej razem! Internauci wciąż doszukują się nowych dowodów na to, czy para jest ze sobą. Najnowsze zdjęcia Wojtka znów podsyciły emocje czujnych obserwatorów. Czyżby były kolejnym dowodem na szczęście tej pary? Zobaczcie sami!

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się nowymi zdjęciami. Internauci doszukują się nowych dowodów na to, czy dalej jest z Agnieszką!

Widzowie 4 edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowanie najbardziej polubili Agnieszkę i Wojtka. Większość fanów programu zgodnie twierdzi, że ta para jest po prostu stworzona dla siebie, dlatego internauci nieustannie poszukują kolejnych dowodów na to, czy ta dwójka pozostała w małżeństwie. Agnieszka i Wojtek zyskali wielu obserwatorów na Instagramie, którzy uważnie przyglądają się ich najnowszym zdjęciom. Teraz spore poruszenie wśród internautów wywołały nowe zdjęcia chłopaka.

Jedno ze zdjęć Wojtka, zostało opatrzone przez niego podpisem, w którym wspomniał o żonie.

dostałem wiele zapytań podczas trwania programu z jakiej firmy mam swoje drewniane zegarki i oczywiście skąd zakupiłem różowy zegarek dla swojej żony... - brzmi część wpisu pod zdjęciem Wojtka.

Wojtek we wpisie odpowiedział obserwatorom na pytanie, gdzie zostały zakupione przez niego zegarki, a fani od razu zaczęli komentować jego post. Internauci stwierdzili, że najwyraźniej para dalej jest ze sobą, skoro chłopak dalej mianuje Agnieszkę swoją żoną!

- Jak to ładnie brzmi dla żony 😍, mam nadzieję że jesteście nadal razem, kibicuje wam Łódź pozdrawia 😎😁 - Ktoś to zdjęcie zrobił. Podejrzewam że żona 😁 - jednak żona ;) uwielbiam was ;) - Żona musi być ! Nie wyobrażam sobie Finału bez Was❤️ - piszą internauci.

Z kolei na drugim zdjęciu Wojtek zapozował z przyjaciółmi i opatrzył je podpisem:

Jedno zdanie a znaczy tak wiele... Przyjaciele to rodzina którą sam sobie wybierasz... Zgadzacie się z tym? Paru osób brakuje ale i tak jestem mega szczęściarzem że mam was...

Internauci szybko zwrócili uwagę, że na zdjęciu brakuje przede wszystkim Agnieszki.

- Żony na zdjęciu brakuje 😁 - Brakuje Agi 😃. Jestem z Wami całym sercem. Najlepsza para ever w #ślubodpierwszegowejrzenia . Uwielbiam Was i mam nadzieję że pozostaliście w związku małżeńskim. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka 🤗 - Żonki brakuje na zdjęciu ale jeszcze 2 tygodnie i możecie wrzucać wszystkie zdjęcia 😁 (oczywiście te które zechcecie nam pokazać 😉) - Agnieszki brakuje!! - piszą internauaci.

Myślicie, że to kolejne nieśmiałe sygnały, że para jest dalej ze sobą? Jak wiadomo żaden z uczestników nie może nic zdradzić przed zakończeniem emisji eksperymentu, dlatego są to jedynie domysły internautów. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane już 22 maja podczas finału 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Tymczasem zobaczcie najnowsze zdjęcia Wojtka i oceńcie sami!

Podpis pod fotografią z przyjaciółmi znów dał fanom do myślenia! Czyżby brakowało na nim właśnie Agnieszki?