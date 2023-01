Lucyna Malec o życiu z niepełnosprawną córką: "Nasze państwo oferuje niewiele"

Koniec 2021 roku był dla niej wyjątkowy. Lucyna Malec zwyciężyła w plebiscycie „Kobieta Petarda”, zorganizowanym przez Paulinę Smaszcz, a kilka dni później została laureatką aktorskiego Wielkiego Splendora, nagrody przyznawanej przez Teatr Polskiego Radia. Gwiazda serialu „Na Wspólnej” odnosi sukcesy w życiu zawodowym, a w prywatnym zmaga się z trudną codziennością. Samotnie wychowuje 23-letnią córkę Zosię, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Dramat aktorki i jej córki zaczął się zaraz po porodzie. Dziewczynka dostała drgawek, przestała oddychać, lekarze musieli ją zaintubować. Późno w nocy zdarzyło się najgorsze: niedotlenienie i wylew krwi do mózgu. Zosia trafiła do inkubatora, a przerażona Lucyna Malec modliła się o cud. Wierzyła, że stan córki się poprawi. Zresztą do dziś, 23 lata od dramatycznych wydarzeń na sali porodowej, tej wiary nie straciła... Jak dziś się czuje? Jak sobie radzi? To zdradziła w rozmowie z "Party". Kto wspiera Lucynę Malec w opiece nad niepełnosprawną córką? Zosia nie mówi i nie chodzi samodzielnie, nie potrafi się sobą zająć. Aktorce nie jest łatwo. Robi wszystko, by każdego dnia mieć więcej siły, ale kiedyś musiała wspomagać się antydepresantami. To był bardzo mroczny czas. Dziś daje radę. - Mam inne wyjście. Zatrudniam opiekunkę, panią Jolę, która bardzo mi pomaga przy Zosi. Gdy pracuję, nie martwię się o to, jak dziecko wróci ze szkoły, co zje. A kiedy pani Jola ma wolne, zabieram córkę na spektakl. Siedzi w garderobie, podgląda teatr od kulis i jest szczę- śliwa - opowiadała Malec w „Na żywo”. Aktorka pogodziła się już z chorobą Zosi , ale zamartwia się o jej przyszłość. Ciągle się boi, co stanie się z jej dzieckiem, gdy odejdzie z tego świata. W...