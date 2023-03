"Love Island" 7: Adam do Marty: "Zakochałem się na maxa". Fani: "Syndrom finał już blisko"

Michał z "Rolnik szuka żony" 9 wielokrotnie podkreślał, że przed nim trudna decyzja. Rolnik miał poważny dylemat i nie ukrywał, że zaprosił do swojego gospodarstwa fantastyczne dziewczyny. Ostatecznie Michał zdecydował się posłuchać swojego serca i przyznał, że tylko względem jednej z kandydatek pojawiły się uczucia... Miałem rozterki i to duże, ale doszły uczucia - powiedział wprost Michał z "Rolnik szuka żony". Michał z "Rolnik szuka żony" 9 wybrał Adriannę! Michał z "Rolnik szuka żony" 9 po tym, jak podziękował Sylwii do ostatniej chwili zastanawiał się, z którą z kandydatek chce kontynuować znajomość. Podczas rozmowy z Martą Manowską rolnik nie ukrywał, że wybór nie był łatwy, ale zdecydowało serce: Wiecie, co ta biała róża oznacza? Wszystko to, co mam tylko Tobie dam. I ją chciałbym dać dla Adrianny. - powiedział Michał i dodał przed kamerami: Tutaj coś się pojawiło względem Ady. (...) Dobrze, że się tak stało, spokojniejszy jestem. Adrianna z "Rolnik szuka żony" nie kryła zaskoczenia wyborem rolnika i choć deklarował, że chce kontynuować znajomość nie do końca mogła uwierzyć w decyzję Michała, bo podczas grilla zauważyła, że rodzina rolnika faworyzuje Martę. Sytuacja została wyjaśniona, a Adrianna i Michał teraz odwiedzą rodzinę uczestniczki. O matko. To się działo tak szybko. Nie spodziewałam się jakoś tak, nadal jestem w szoku Po wyborze Michała wielką klasę pokazała też Marta, która szczerze pogratulowała parze: Gratulacje. Wybrałeś sercem tak, jak rozmawialiśmy - powiedziała Marta Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Michał i Marta już po ślubie?! Fani patrzą na te zdjęcia i są pewni, że rolnik znalazł miłość Z kolei rodzice Michała podczas rozmowy z...