Czwarte miejsce należy do Lionela Messiego. W ubiegłym roku argentyński sportowiec zarobił 127 mln dolarów. Ostatni kontrakt, który obowiązuje do 2021 roku, piłkarz podpisał dwa lata temu. Na jego mocy Leo zarabia 40 milionów euro za każdy sezon gry, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających sportowców! W 2019 roku pojawiły się plotki o podwyżce dla Messiego. Jeśli taka by nastąpiła, to sportowiec w następnym roku mógłby wyprzedzić Taylor Swift!

Na piątym miejscu z dochodem 110 mln dolarów uplasował się Ed Sheeran. Wokalista w ubiegłym roku koncertował w ramach Divide Tour w Europie. W sierpniu zagrał nawet dwa koncerty w Polsce!