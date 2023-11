Od kilku dni trwa zaciekła wojna między Taylor Swift a Justinem Bieberem! Wszystko zaczęło się w momencie, gdy obecny menadżer Justina, Scooter Braun, który jest jednocześnie byłym menadżerem Taylor wykupił prawa do twórczości wokalistki! Teraz Taylor oskarża Brauna o nienawiść i twierdzi, że od początku utrudnia jej karierę. Przy okazji obrywa się także Justinowi, który staje w obronie Scootera i twierdzi, że zarówno on, jak i Braun od początku "wspierali ją i darzyli miłością".

Reklama

Nie da się ukryć, że wojna Taylor Swift z Justinem Bieberem przestaje dotyczyć tylko zawodowych spraw, ale zaczyna obejmować również prywatne! Przy okazji słownych przepychanek Taylor Swift potwierdziła, że Justin... zdradzał Selenę Gomez!

Justin zdradzał Selenę Gomez?!

Wojna wokalistów podzieliła również internautów na dwa wrogie sobie obozy. Jeden z fanów Taylor biorąc udział w dyskusji w serwisie Tumblr postanowił ostro ocenić zachowanie Justina, przy okazji zarzucając mu zdradę Seleny, która od lat przyjaźni sie z Taylor.

Nie mieliśmy okazji porozmawiać o naszych różnicach"... Zdradzałeś jej najlepszą przyjaciółkę (Selenę Gomez - przyp. red.), a potem publicznie opowiedziałeś się po stronie faceta (Kanye Westa), który zemścił się na niej, umieszczając w pornosie (teledysk do piosenki Famous z nagą sobowtórką Taylor Swift), a ona miała cię zaprosić do siebie na herbatę??? Spie***laj - napisał jeden z fanów w dyskusji w serwisie Tumblr.

Co ciekawe, Taylor Swift polubiła ten komentarz, tym samym potwierdzając, że się z nim zgadza! Warto dodać, że Justin i Selena przez lata tworzyli burzliwy związek, często rozstawali się i wracali do siebie. Selena twierdziła, że Justin wiele razy ją zdradzał, a on sam powiedział kiedyś:

Jesteś w trasie. I na tej trasie są piękne kobiety. A ty tylko pakujesz się w kłopoty

Spodziewaliście się, że zdrady Justina wyjdą teraz na jaw?

Selena Gomez i Justin Bieber tworzyli wyjątkowo burzliwy związek

Instagram

Taylor Swift potwierdziła, że Justin zdradzał Selenę!

ONS.pl