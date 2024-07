Tomasz Kammel również bardzo emocjonalnie zareagował na odejście Janiny Paradowskiej.

Pani Janko kochana. I co to teraz bedzie?

Wlasnie prowadze program i wcale mi nie jest do smiechu. Pamietam jednak co mi Pani mówiła o profesjonalnym podejsciu do roboty.

Jan Kaczkowski Maria Czubaszek i teraz Pani?

Cholera jasna! Dziekuje za każdą sekundę mądrych rozmów i rozsądnego podejścia do życia. Będę bardzo bardzo tęsknił:(((((( - napisał dziennikarz na swoim profilu.